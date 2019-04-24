أنغام تتبرع بأجرها في دار الأوبرا لصالح وزارة الثقافة

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا في دار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات الربيع بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 28 نيسان/أبريل الجاري على المسرح الكبير في الأوبرا حيث ستقدّم أنغام خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وقد تبرعت أنغام بأجرها في الحفل كاملًا لوزارة الثقافة ودار الاوبرا المصرية كما وتبرع المايسترو هاني فرحات بتجهيزات الحفل كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد بعنوان “حالة خاصة جدًا” ويتضمن 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.