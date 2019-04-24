حنان ترك تعود إلى مواقع التواصل الإجتماعي بهذه الصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت الفنانة المصرية حنان ترك إلى مواقع التواصل الإجتماعي بعد انقطاع دام لثمانية أشهر.

وشاركت ترك متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” بصورة لها مع ابنتها وزوجها محمود مالك وكتبت بتعليقها عليها: “الحلوين متجمعين”.

وكانت حنان ترك قد حذفت، جميع صورها من صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام” في شهر آب/أغسطس من عام 2018، حيث كانت آخر صور لها مع أسرتها خلال إجازتهم الصيفية.

على صعيد آخر، تعاقدت حنان ترك على المشاركة في بطولة فيلم “النداهة”، الذي تعود من خلاله إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، وتحديدًا منذ أن قدّمت فيلم “المصلحة”.