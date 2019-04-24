بعد غياب سنوات.. إنريكي إجليسياس يغني في رومانيا

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم العالمي إنريكي إجليسياس حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة كلوج – نابوكا في غرب رومانيا خلال موسم الخريف القادم.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الحفل الغنائي، المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر القادم، يأتي ضمن الجولة الغنائية الخاصة بالنجم الإسباني والتي تحمل اسم “أوول ذا هيتس لايف”.

وقد أحيا إجليسياس مجموعة من الحفلات في الفترة الأخيرة شملت حتى الآن براغ، بودابست، لوبليانا، أوسلو، أثينا، كوبنهاجن، لشبونة وكييف.

تجدر الإشارة إلى أن إنريكي إجليسياس، وهو الأبن الأصغر للفنان العالمي خوليو أجليسياس، قد غنى من قبل في رومانيا وتحديدًا بالعاصمة بوخارست في عام 2016.