تنصيب ياسمين صبري سفيرة للمرأة الأفريقية – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: نُصبت النجمة المصرية ياسمين صبري أمس الثلاثاء (سفيرة للمرأة الأفريقية)، وذلك خلال المؤتمر العربي الإفريقي لتمكين المرأة في أحد فنادق القاهرة بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وتم تكريم ياسمين صبري كسفيرة المرأة الأفريقية تتويجًا لنشاطها كسفيرة لحملة (أنتي الأهم)، وتقديرًا لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، حيث شاركت في عدة فعاليات ومشاريع خيرية وتنموية، بجانب تكريم أكثر من سيدة أعمال أخرى.
وقالت ياسمين صبرى خلال تكريمها: “شكرًا على الحضور، وشرف كبير لي أن أتلقى مثل هذه الجائزة الهامة وأن يتم ترشيحي كسفيرة المرأة الأفريقية، أنا ممتنة جدًا للتقدير الذي تلقيته لعملي المجتمعي في حملة (إنتي الأهم)”.
وتابعت ياسمين: “تعتبر حملة (أنتي الأهم) أكبر حملة لنصرة المرأة في العصر الحديث حيث تهدف إلى تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا وثقافيًا فقد قامت الحملة بالعديد من المشاريع والفعاليات بهدف توعية وتمكين المرأة العربية والأفريقية والدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف والتمييز تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030”.
وأكدت ياسمين صبري في ختام كلمتها أنها ستسعى لمساعدة المرأة الأفريقية أكثر وقالت: “أعدكم أيضًا بتحسين عملي والسعي للوصول إلى كل فتاة وامرأة في القارة الأفريقية، دعونا نعمل معًا من أجل عالم أفضل وواعد للمرأة الأفريقية”.
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