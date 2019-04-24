من تأهل الى الحلقة الختامية من “فاشن ستار”؟

تأهل المشتركون الأربعة في برنامج الواقع “فاشن ستار” في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، إلى الحلقة الختامية، وذلك بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة التاسعة من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وقبل بداية المنافسات الحلقة على شاشة تلفزيون دبي، تم تقديم تقرير خاص عن مجريات الحلقة الثامنة وخروج المشتركة ابتسام سلمان من البحرين لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع بقاء 4 مصممي أزياء فقط من مختلف الدول العربية، ومغادرة مشترك واحد في كل حلقة بعد الوقوف في دائرة الخطر بحسب قوانين البرنامج، وصولاً إلى الحلقة الختامية والفوز بجوائز نقدية تصل إلى (370 ألف درهم).

ـ أشهر نساء اللوحات الفنية ـ

وطلبت ريم عكرا في بداية الحلقة من مشتركي الموسم الرابع، في بداية الحلقة قبل الختامية، متابعة مشاهد من فيلم “ذا غرايتست شومان” وتقديم تصاميم خاصة للمرأة مستوحاة من عالم الاستعراض، حيث ألزمت كل مشترك بتقديم 3 فساتين، وأن تكون هذه التصاميم قابلة للارتداء اليومي في العرض الأقوى في هذه الحلقة، قبل أن تطلب منهم الذهاب إلى مكتبها حيث كان بانتظارهم مفاجأة أخرى، تتيح لهم الحصانة والانتقال مباشرة إلى الحلقة الأخيرة، حيث قدمت لكل مشترك فرصة اختيار لوحة لامرأة مشهورة وتقديم تصميم ملائم لها يمكن أن ترتديه في العام 2019، حيث حصلت المشتركة رناد حفني من السعودية على صورة “موناليزا”، واختارت المشتركة إيمان رمَّال من لبنان لوحة “الفتاة ذات القرط اللؤلؤي”، فيما اختار المشترك حسن بن عياش من تونس لوحة “مي إند ماي باروتس” التي رسمتها فريدا كاهلو في العام 1941م، فيما حصل المشترك إلياس والي من الجزائر على لوحة “لابروموناد”، للرسام “مونييه”، ليفوز في هذا التحدي المشترك التونسي حسن بن عياش ويحصل على الحصانة والتأهل إلى الحلقة الختامية.

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ـ عالم الاستعراض ـ

بعدها انتقل المشتركون إلى تقديم تصاميمهم المستوحاة من تحدي “عالم الاستعراض”، مع عرض تصاميم المجموعة الأولى، والتي ضمت كل من إلياس والي من الجزائر، ورناد حفني من السعودية، حيث نالت المشتركة السعودية (2 نجمة ذهبية) اضطرتها للبقاء في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة، كذلك الحال بالنسبة إلى المشترك الجزائري الذي نال (2 نجمة حمراء) وبقي بدوره في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة.

وفي المجموعة الثانية، قدمت إيمان رمَّال من لبنان، تصاميمها المستوحاة من عالم الاستعراض، فيما استوحى حسن بن عياش من تونس، تصاميمه الثلاثة المستوحاة من فيريدي ميركوري، جيمي بايج، دافيد بوي، حيث نال المشتركة اللبنانية (3 نجمات ذهبية)، تأهلت معها إلى المنافسات النهائية، إلى جانب المشترك التونسي الذي ضمن سابقاً التأهل لحصوله على الحصانة في التحدي الأول.

ـ دائرة الخطر ـ

وقبل اجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، تابع الجمهور تقريراً خاصاً عن مجموعة ريم عكر لفساتين الزفاف للعام 2019، والاحتفال الذي أقامته بهذه المناسبة مع 30 عروساً إلى جانب تقديم مجموعة ربيع 2019 في نيويورك، قبل أن تقوم ليلى بن خليفة بدعوة كل من: رناد حفني من السعودية، وإلياس والي من الجزائر، للوقوف أمام لجنة التحكيم والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة التاسعة من برنامج “فاشن ستار” على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، حيث قررت ريم عكرا عدم استبعاد أي مشترك في هذه الحلقة، لينتقل المشتركون الأربعة إلى الحلقة الختامية للمنافسة على الفوز بلقب “فاشن ستار” في موسمه الرابع.