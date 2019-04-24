جنيفر لوبيز تُفاجئ الجمهور بحذاءٍ تعشقهُ الفرنسيّات.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما نتحدّث عن النّجمة، جنيفر لوبيز، من المحتمل ألا يكون أسلوب أناقتها أوّل ما يتبادر إلى أذهاننا، خصوصًا أنّها معروفة بطابعها الجريء.
وبينما كانت تتجوّل في ميامي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، اقتبستْ لوبيز إطلالتها، من خزانة الملابس الصّيفيّة للمرأة الفرنسيّة الأنيقة، وارتدتْ صيحة الحذاء الذي ترتديه الفرنسيّات مع الفساتين، والتنانير لسنوات، كذلك صندل الإسبادريل، بكعب الويدج.
واستبدلتْ لوبيز الفستان الميدي، الذي تعشقه الفتاة الفرنسيّة، ببدلة جمبسوت من قماش الدنيم من علامتي أليس وأوليفيا، والذي تميّز بقصّة الساق الواسعة، وقد بدتْ إطلالة مثاليّة ومتكاملة.
وبالنّظر إلى أنّ مؤثّرة الموضة الفرنسيّة الشّهيرة جيان داماس، قد ارتدتْ هذا النّمط من الأحذية العام الحاليّ، فمن المتوقّع أنّ هذا النّمط سيستمرّ في كونه الحذاء الصّيفيّ المفضّل لدى الفتاة الفرنسيّة، وكلّ امرأة أنيقة، حتى عام 2020 .
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