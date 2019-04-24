ياسمين صبري سفيرة للمرأة الأفريقية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اختيرت الفنانة ياسمين صبري سفيرةً للمرأة الأفريقية خلال المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

وعبّرت عن سعادتها بتنصيبها مبدية حماسها للقيام بأي دور يدعم قضايا المرأة الافريقية. وقالت خلال كلمتها في المؤتمر أنها من مؤيدي الحراك النسائي الذي يضمن للمرأة حقوقها في المجتمع. مشيرةً إلى أن أكثر القضايا التي تشغلها هي أزمة اللاجئات السوريات وقضاياهن وكيفية حمايتهن وتوفير الحياة الكريمة لهن. وتعهدت بالعمل على المساعدة في هذا الأمر.

هذا وكرمت "صبري" لنشاطها كسفيرة لحملة "إنتي الأهم"، وتقديرًا لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات حيث شاركت في عدة فعاليات ومشروعات خيرية وتنموية خلال الفترة السابقة. Advertisements

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