الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صوراً جديدة لطفلهما الأصغر في ذكرى ميلاده الاول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 10:38 صباحاً - احتفالاً بعيد ميلاده الأول الذي وافق أمس الثلاثاء، نشر الأمير وليام William وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton ثلاث صور جديدة لابنهما الأصغر الأمير لويس.



ويظهر الأمير لويس في صورتين في إحدى الغابات وقد التصقت النباتات بسترته الحمراء، بينما يظهر في صورة أخرى، وهو يرتدي سترة زرقاء عليها صورة كلب.



وقال قصر كنسينغتون الملكي، إن كيت التقطت الصور هذا الشهر في منزل الأسرة في نورفوك بشرق إنجلترا.



ويعد الأمير الصغير لويس الخامس في ترتيب العرش البريطاني وهو الأخ الأصغر للأمير جورج (أربعة أعوام)، والأميرة شارلوت (ثلاثة أعوام). دمية الماس وسرير من ذهب.. هدايا غير تقليدية تنتظر مولود الأمير هاري وميغان ماركل لماذا رد الأمير وليام على شائعة خيانته لزوجته؟! ملكة بريطانيا تحظر مجوهرات ديانا على ميغان وتسمح بها لـكيت ميدلتون

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