كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع نسب المشاهدة بعد عرض الحلقة الثانية من "لعبة العروش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة التلفزيون الأمريكية "HBO"، عن نسب مشاهدات الحلقة الثانية من الدراما الأشهر، في جميع أنحاء العالم "لعبة العروش- Game of thrones"، التي بلغت 15.9 مليون مشاهدة، وهو انخفاض في عدد المشاهدات طبقا لنسب مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير.

وطبقا لإحصائيات المشاهدة الرسمية لموقع "نيلسن” للأرقام الدولية، تعتبر الحلقة الثانية من الموسم الأخير، التي عرضت الأحد الماضي، بعنوان "فارس من الممالك السبع" رابع أكبر حلقة في تاريخ العرض من حيث عدد المشاهدات.

وحصلت الحلقة الأولى من الموسم الثامن، على أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ العرض، وبلغت 17.4 مليون مشاهدة، لتأتي الحلقة الأخيرة من الموسم السابع في المرتبة الثانية بعدد 12.07 مليون مشاهد، وفي المركز الثالث تأتي الحلقة الخامسة من الموسم السابع بعدد 10.72 مليون مشاهدة.

ووفقًا لأرقام المشاهدة، حققت الحلقة الثانية انخفاض بنسبة 8.6٪ مقارنة بالحقة الأولى التي وصل عدد مشاهداتها حتى عرض الحلقة الثانية 27.7 مليون مشاهدة بشكل قانوني، وهو ما أرجعه "نيلسن" إلى عدم وجود أحداث بارزة في الحلقة الثانية التي حصلت على 5 آلاف تغريدة على تويتر.