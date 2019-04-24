كم يتقاضى نجوم "صراع العروش"؟

يحظى مسلسل "صراع العروش" أو "غيم أوف ثرونز"، بمتابعة واسعة حول العالم، ويحرص ملايين المعجبين بالعمل الفني على تعقب أخبار النجوم المشاركين، لا سيما الأجور التي يتقاضونها مقابل الأداء المبهر.

وفي 17 من أبريل الجاري، بدأت محطة HBO عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل، وبلغت معدلات المشاهدة ذروتها بالموسم السابع بمتوسط فاق 30 مليون مشاهد للحلقة الواحدة على مختلف منصاتها.

وفي الحلقة الأولى بدأ أكثر من 16 مليون شخص مشاهدة مسلسل "صراع العروش" منذ اللحظة الأولى.

وفي الموسم السابق، كان البطلان إيميليا كلاركي وكيت هارينغتون، يتقاضيان نصف مليون دولار عن كل حلقة، لكن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن النجمين طلبا زيادة قدرها 200 ألف دولار عن كل حلقة.