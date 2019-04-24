- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:57 صباحاً - كشفت الممثلة الشابة مايسي ويليامز، التي تلعب دور “آريا ستارك” في مسلسل Game of Thrones لمجلة، Entertainment Weekly، أنها كانت تعتقد في البداية أن مشهد التعري الذي ظهرت فيه عبارة عن مزحة من قبل الكتاب.
وقالت أن تلك الفترة كان يتم إرسال سيناريوهات مفبركة للأحداث، حرصا من صناع العمل على عدم انتشار النهاية عبر وسائل الإعلام، ولكن سرعان ما أكدت الخبر لها صديقتها الممثلة صوفي تيرنر.
وأضافت مايسي، أن الكاتب ديفيد بينيوف، سمح لها اختيار المناطق التي ستقوم بتعريتها في المشهد، ولم يشترط عليها انتزاع ملابسها بالكامل، وهو ما حدث، فلم تكشف اريا عن الكثير من جسدها خلال المشهد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مايسي ويليامز بأول تعليق من Game of thrones بعد انتشار مشهد فقدانها لعذريتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.