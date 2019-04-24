شاهدوا مايسي ويليامز بأول تعليق من Game of thrones بعد انتشار مشهد فقدانها لعذريتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:57 صباحاً - كشفت الممثلة الشابة ​مايسي ويليامز​، التي تلعب دور “آريا ستارك” في مسلسل Game of Thrones لمجلة، Entertainment Weekly، أنها كانت تعتقد في البداية أن مشهد التعري الذي ظهرت فيه عبارة عن مزحة من قبل الكتاب.

وقالت أن تلك الفترة كان يتم إرسال سيناريوهات مفبركة للأحداث، حرصا من صناع العمل على عدم انتشار النهاية عبر وسائل الإعلام، ولكن سرعان ما أكدت الخبر لها صديقتها الممثلة صوفي تيرنر.

وأضافت مايسي، أن الكاتب ديفيد بينيوف، سمح لها اختيار المناطق التي ستقوم بتعريتها في المشهد، ولم يشترط عليها انتزاع ملابسها بالكامل، وهو ما حدث، فلم تكشف اريا عن الكثير من جسدها خلال المشهد.

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