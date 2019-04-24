زوج سيرين عبدالنور يعلق على صورتها مع تيم حسن في الهيبة: “قلبي عم بيرافقكُن”

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:57 صباحاً - علّق زوج الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ رجل الأعمال ​فريد رحمة​ على صورة لها مع الممثل السوري ​تيم حسن​ التي تطل بها في الموسم الرمضاني المقبل ضمن مسلسل “الهيبة-الحصاد”.

ونشر فريد رحمة عبر حسابه على تويتر صورة بوستر العمل الذي يظهر عليه كل من عبد النور وحسن وعلّق عليها بالقول:”عالشاشه انت و سيرين قلبي عم بيرافقكُن الله حَب الموهوبين انشالله الله يوَفّقكُن”.

وردّ على كلامه هذا تيم حسن بالقول:”تسلم خي فريد الله يوفقك وسيرين ويخليكن لبعض وانشالله يكون النجاح حليفنا”.