كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:57 صباحاً - علّق زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رجل الأعمال فريد رحمة على صورة لها مع الممثل السوري تيم حسن التي تطل بها في الموسم الرمضاني المقبل ضمن مسلسل “الهيبة-الحصاد”.
ونشر فريد رحمة عبر حسابه على تويتر صورة بوستر العمل الذي يظهر عليه كل من عبد النور وحسن وعلّق عليها بالقول:”عالشاشه انت و سيرين قلبي عم بيرافقكُن الله حَب الموهوبين انشالله الله يوَفّقكُن”.
وردّ على كلامه هذا تيم حسن بالقول:”تسلم خي فريد الله يوفقك وسيرين ويخليكن لبعض وانشالله يكون النجاح حليفنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج سيرين عبدالنور يعلق على صورتها مع تيم حسن في الهيبة: “قلبي عم بيرافقكُن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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