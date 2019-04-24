مصر.. 88% وافقوا على التعديلات الدستورية

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:57 صباحاً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الثلاثاء موافقة غالبية الناخبين على التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، لكن معارضين يتهمون السلطات المصرية بتزوير نتائج الاستفتاء الذي أجري على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة إن نسبة المشاركة بلغت 44.33 في المئة، وإن 27 مليونا و193 ألفا و593 من الناخبين أدلوا بأصواتهم داخل مصر وخارجها، لكن المعارضة استنكرت نزول هذا العدد “مع فراغ لجان الاستفتاء من المصوتين في معظم الأحيان”.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية بلغت 88 في المئة، مقابل رفض 11 في المئة.