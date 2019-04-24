مفاجأة ملحم زين لجمهوره في عيد الفطر

متابعة بتجــــــــــرد: حدّد النجم اللبناني ملحم زين عيد الفطر المبارك موعدًا نهائيًا لطرح ألبومه الجديد.
وقرر ملحم زين إطلاق العمل مع بداية موسم الصيف ليكون بمثابة هدية لجمهوره في الوطن العربي على أن يقدّم الأغاني الجديدة في الحفلات والمهرجانات التي سيحييها.
ويتضمن ألبوم ملحم زين الجديد خمس أغنيات جديدة انتهى مؤخرًا من تسجيلها على أن يصدرها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن ملحم زين سيقف قريبًا أمام كاميرا المخرج اللبناني سعيد الماروق لتصوير “هيت” الألبوم على طريقة الفيديو كليب.
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