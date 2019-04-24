متابعة بتجـــــــــــــرد: تغيب النجمة اللبنانية نيكول سابا هذا العام عن المشاركة الدرامية في رمضان، وذلك بعد أن اعتذرت عن كل العروض التمثيلية التي تلقتها.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا فقد رفضت نيكول العديد من العروض الدرامية بسبب رغبتها في تقديم عمل غنائي بعد غياب عن الساحة الغنائية، بالإضافة الى عدم رضاها عن النصوص التي قدّمت لها من قبل شركات الإنتاج.
وتتعاون نيكول سابا في الأغنية الجديدة والمتوقع أن تبصر النور خلال الفترة القريبة المقبلة مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال نيكول سابا الغنائية هي أغنية “صورة سيلفي” من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع توما أمّا الفيديو كليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج ياسر سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تبتعد عن دراما رمضان هذا العام.. نكشف لكم الأسباب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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