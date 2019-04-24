زكريا فحام أول إعلامي عربي يقدم خيمة ليالي رمضان بتركيا

Apr 24, 2019
بعد فترة حافلة بالنجاحات امتدت لثلاث سنوات من تقديم خيمة ليالي رمضان في لبنان من إعداده وتقديمه، يستعد الإعلامي اللبناني ورئيس تحرير جريدة خبر عاجل الإلكترونية زكريا فحام لتقديم خيمة رمضان هذا العام في تركيا.
وتعتبر هذه الخطوة فريدة من نوعها، ليكن فحام بذلك هو أول إعلامي عربي يقدم خيمة ليالي رمضان في تركيا بإسطنبول، وسيكون برعاية تركيانا كلينيك.
وسيكون البرنامج بعنوان إفطار مع ستار وسيتم التصوير في مطعم حارتنا بإسطنبول، ويستضيف فحام في ليالي الشهر الكريم باقة من ألمع وأشهر النجوم في لبنان والعالم العربي من مشاهير التمثيل والغناء والإعلام.
برنامج إفطار مع ستار سيعرض على أكثر من شاشة عربية إضافة إلى إذاعة تركية شهيرة على الهواء مباشرةً، فضلًا عن أن يتم التفاوض حاليًا على عرضه عبر إذاعة لبنانية وسيتم الإعلان عنها فور إنهاء الإتفاق.
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