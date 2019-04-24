طليقة نيكولاس كيج تطالبه بالنّفقة بعد 4 أيّامٍ من انفصالهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أن زواجهما لم يدم أكثر من 4 أيام، إلا أن زوجة الممثل الأمريكي نيكولاس كيج السابقة إريكا كويكي، طالبت كيج بأن يتحمل تغطية مصاريفها القانونية، وفق وثائق قدمتها للمحكمة.

وقدَّمت خبيرة التجميل إيريكا وثائق قانونية، تتدعي فيها خسارتها فرصاً وظيفية، كما طالبت طليقها، بتغطية مصاريفها القانونية، وذلك بعد أن تقدم نيكولاس كيج، بطلبٍ لفسخ زواجه، الذي جرى خلال مراسم حافلة في لاس فيغاس، في شهر مارس 2019.

وجاءت مطالب كيج بإبطال رخصة زواجه بفنانة المكياج إريكا كويكي، بعد 4 أيام فقط من زواجهما، رغم العلاقة التي جمعتهما لأعوام، وجرى عقد قرانهما في مكتب تراخيص الزواج بمحكمة مقاطعة كلاك.

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وبدأ كيج، في مواعدة كويكي منذ 2014، لكنهما حاولا الحفاظ على علاقتهما بعيدًا عن الأضواء في بدايتها، إلا أنها ظهرت للعلن في عام 2018، وعقدا حفل زفافهما، ولكن الأمور انقلبت سريعاً بعد أن زعم كيج أن عروسه طامعةً في أمواله.

ويذكر أن هذه هي الزيجة الرابعة للممثل كيج، حيث سبقها ثلاث زيجاتٍ، جميعن من الوسط الفني.