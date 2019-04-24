نجوى كرم تردُّ على اتّهامها بتقليد جنيفر لوبيز في "ملعون أبو العشق"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّتْ الفنّانة اللّبنانيّة، نجوى كرم، على اتّهامها بتقليد النّجمة العالميّة، جنيفر لوبيز، في كلبيها الجديد "ملعون أبو العشق"، موضّحة، أنّ فكرة الكليب لم يتم اقتباسها من أيّ عمل آخر.
وقالتْ، في تصريحات تليفزيونية:"نحن الفكرة طلعت من عنا ماشفنا حدا.. وإذا شفنا حدا ما في مشكلة.. قد ما الأغنية صادقة ضربت هالاقد وحبوها الناس".
وأضافتْ:"وكل يوم بتعمل مليون مشاهدة.. وهادا الشي أنا ما حسبتوا كتير بس حسبتوا شوي إنه الناس بتحب العفوية والحقيقة".
وكانت قد أطلقتْ "شمس الغِنيّة"، نجوى كرم، عطرًا خاصًا بها، وذلك خلال احتفال أقيم في متجر "عود ميلانو"، في وسط بيروت.
وظهرتْ الفنانة اللبنانية بإطلالة مميّزة، حيث اختارتْ هذه المرّة اللّون الأخضر، عاكسة وهج السّعادة، التي كانت تشعر بها، بهذه التّجربة الجديدة في مسيرتها، والمتوقّع أنْ تلقى رواجًا كبيرًا، نظرًا للجماهيريّة التي تتمتّع بها.
وتجدر الإشارة، الى أنّ نجوى كرم كانت قد أطلقتْ أغنيتها الجديدة "ملعون أبو العشق"، محقّقة نجاحًا كبيرًا، تجاوز الـ 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.
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