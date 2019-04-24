شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل أعياد تحرير سيناء بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بأعياد تحرير سيناء قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فتح أبواب دار الأوبرا المصرية للجمهور مجانا، فى الاحتفالية التى تقام فى الثامنة مساء الأربعاء 24 أبريل على المسرح المكشوف.

من جانبه قال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إن الاحتفالية يحييها كورال أطفال وشباب فصول مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربى وتغنى بها كبار المطربين بالإضافة إلى عدد من المؤلفات المعاصرة ويتخللها مشاهد فيلمية عن البطولات المصرية.

يتضمن البرنامج "بسم الله، مصر تتحدث عن نفسها، تعيشى يا بلدى، احلف بسماها، رايات النصر، حلوة بلادى، يا شباب أن الآوان، سلم على الشهداء اللى معاك، مصر يا ام الدنيا، عندك بحرية واه يا عبد الودود، عاش اللى قال، راجل من ظهر راجل، اللى بنى مصر، مصر اليوم فى عيد، يا اغلى اسم فى الوجود، تعرف تتكلم بلدى.

إلى جانب فقرة شعرية أداء المواهب الواعدة أحمد فريد، رحمة مصطفى، باسم، امانى سمير، احمد مجدى، ولاء عبد الرحمن، محمد يسرى، يوسف، لوجى تامر، احمد الهوارى، مازن علوان، احمد محمود، شادى جهاد، احمد السواحلى، عمرو الحسينى، اسراء عصام، ماجدى الحسينى، كنزى تركى ويختتم بـ فيها حاجة حلوة أداء سيليا محمد اصغر مغنية فى مصر وتبلغ 3 أعوام.