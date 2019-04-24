شاهد… الهام الفضالة عن ابنتها منى العتيبي وزوجها “لا يعتبرون كبلز”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 05:14 صباحاً - حلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “ع السيف” المذاع على شاشة قناة atv.

وتحدثت الهام الفضالة خلال الحلقة عن حبها للاطفال قائلة انها لم ترزق سوى ثلاثة لذا فهي تشجع اولاد زوجها على الزواج لانها تريد ان يكون لديها احفاد.

وعن ابنتها منى العتيبي وزوجها نواف، قالت الهام الفضالة انهم لا يعتبرون كبلز لأن “الكبلز يقضون اربع وعشرون ساعة مع بعض وبنتي وزوجها مو منهم” واشادت بزوجها قائلة “يحبني برج الجوزاء نفس برجي وخلوق متواصل ويسأل ويدقدق وشخصيته حلوة”.