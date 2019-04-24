رانيا يوسف خارج سباق دراما رمضان للمرة الثالثة على التوالي

يبدو أن سوء الحظ يطارد الفنانة المصرية رانيا يوسف للعام الثالث على التوالي، حيث أن مشاركتها في سباق دراما رمضان 2019 باتت مُهدّدة، بالرغم من أنها تواصل حاليًا تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس".

وتغيّبت رانيا منذ عامين عن تقديم أعمالًا درامية في رمضان، لأسباب خارجة عن إرادتها، رغم تحقيقها نجاحًا ملحوظًا بدورها في أخر أعمالها الرمضانية وهو مسلسل "أفراح القبة" الذي عُرض عام 2016، واختفت بعده عن الدراما التلفزيونية لفترة ثم قررت العودة بمسلسل جديد في رمضان 2018، وهو "الدولي" مع الفنان باسم سمرة؛ إلا أن المسلسل تعرض لأزمات إنتاجية وقتها وعرض خارج السباق.

لكن رانيا حرصت على التواجد خلال العام الماضي فقدمت مسلسل "كأنه امبارح" الذي عُرض خارج السباق الرمضاني ونال إعجاب الجمهور، ثم قررت العودة والمنافسة في سباق رمضان 2019 بمسلسل "مملكة إبليس" التي تشارك في بطولته مع الفنانة غادة عادل، والسيناريست محمد أمين راضي والمخرج أحمد خالد موسى.

"مملكة إبليس" بالرغم من أنه كان يتم الترويج له على أنه مسلسل سوف يُعرض في شهر رمضان، إلا أن تصريحات صنّاعه باتت متناقضة مؤخرًا وأثارت الجدل بين جمهوره، فالأبطال يروّجون له بكل ثقة على أنه مسلسل "رمضان 2019"، فيما صرّح مخرجه أحمد خالد موسى بأن المسلسل يتم تصويره تزامنًا مع أعمال رمضان، لكنه من البداية لم يكن مطروحًا للعرض خلال هذا الموسم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يتم طرح أي صور رسمية دعائية للمسلسل أو أي "بروموهات" تشويقية، مثلما اعتاد صناع مسلسلات رمضان في هذا التوقيت، وهو ما يؤكد أنه بالفعل سيُعرض خارج السباق، كذلك انتشرت أخبار أخرى عدة عن إمكانية طرح المسلسل في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على إحدى المنصات الإلكترونية المعروفة، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر حتى الآن.

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الجدير بالذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" يشارك في بطولته أيضًا كل من أحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب ومحمد جمعة وكريم قاسم وغيرهم.

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