ريهام حجاج تقيم حفلة زفافها على طليق ياسمين عبد العزيز

وجّهت الفنانة المصرية ريهام حجاج دعوات محدودة جدًّا إلى عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، لحضور حفلة زفافها الثلاثاء، على رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق النجمة ياسمين عبد العزيز، وأحيا الحفلة النجم اللبناني رامي عياش، والمطرب المصري محمود العسيلي.

الحفل تم إعداده ليكون أقرب لسهرة خاصة، ولم يُعرف بعد هل ستظهر ريهام حجاج بالفستان الأبيض والطرحة، أم تكتفي بفستان سهرة، ولكنّ اللافت أنها غيّرت اسمها في الدعوة الموجهة لرفاق الفن، حيث وقعتها باسم "ريهام حلاوة" و"محمد حلاوة".

يُذكر أنّ ريهام أكدت نبأ زواجها، مع الإشارة إلى أنّ زواجها "عُقد رسميًّا" وليس عرفيًّا، وتمت الإجراءات منذ أسابيع قليلة، وأنها تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبات مستحيلًا عودة الحياة الزوجية بينهما، والإشارة إلى أنها لم تكن السبب في الطلاق، بينما بادرت ياسمين عبد العزيز بإعلان الطلاق شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكدت وقتها أنّ الانفصال تم منذ أكثر من عام.

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