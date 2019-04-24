شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تريلر لفيلم السيرة الذاتية The White Crow قبل طرحه 26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن أول تريلر لفيلم الدراما، والسيرة الذاتية " The White Crow "، المقرر طرحه يوم 26 ابريل الجارى في دور العرض حول العالم.

الفيلم يدور حول رصد حياة لاعب البالية رودولف نورييف، الذى ولد في عام 1983، وتوفى في 1993، ويعد أحد أكثر الشخصيات شهرة في القرن العشرين.

فيلم " The White Crow " من بطولة أوليج إيفينكو، رالف فاينز، لويس هوفمان، أديل إكسارشوبولوس، سيرجي بولونين، أوليفر رابوردين، تشولبان خاماتوفا، زاك أفيري، ومن إخراج رالف فاينز، وتأليف ديفيد هير، جولي كافانا.