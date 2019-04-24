شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مايلى سايروس تحقق مليار مشاهدة بـ"Wrecking Ball" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "Wrecking Ball" هى واحدة من أشهر أغنيات النجمة العالمية مايلى سايروس، والتى أثارت الكثير من الجدل بكليب الأغنية، والتى تم إطلاقها عام 2013.

ومازال حتى الآن كليب " Wrecking Ball" يحقق المزيد من النجاحات، حيث اقترب الكليب من نسبة المليار مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهو بالتأكيد رقم قياسى من الصعب وصول أعمال الكثير من النجوم له، إلا أن مايلى اعتادت دائما على تحقيق النجاحات بطرق مختلفة سواء بالحفلات أو بالكليبات وغيرهم.



مايلي سايروس بالكليب (1)

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مايلي سايروس بالكليب (2)



مايلي سايروس بالكليب (3)



مايلي سايروس بالكليب (4)



مايلي سايروس بالكليب (5)