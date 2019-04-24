شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بساعات.. فيلم Avengers End Game يحصد 98% تقييمات إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers End Game، فى حصد 98% تقيمات إيجابية للعرض الخاص بالفيلم، بحسب موقع Rotten Tomatoes. وجاءت نتيجة التقييمات من مراجعة الكثير من آراء على الموقع التى حضرت العرض الخاص الأول للفيلم فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس. ومن المقرر أن يعرض الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة Avengers End Game، يوم 26 أبريل الجارى فى دور العرض العالمية. Advertisements وطرحت الشركة منذ أيام تريلر جديدًا للفيلم، والذى ضم لقطات جديدة للأبطال الخارقين العائدين مرة أخرى فى الجزء الجديد مثل شخصية "iron man"، التى اختفت فى الجزء الأخير فى أحد الكواكب غير المعلومة. ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه بساعات.. فيلم Avengers End Game يحصد 98% تقييمات إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.