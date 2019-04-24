خاص "الفن"- هاني رمزي يخسر وزنه لهذا السببخاص بالصور- عبير شمس الدين مُكرّمة في الكويتخاص وبالفيديو-...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن"، أن الممثل المصري ​هاني رمزي​ إستعاد لياقته مؤخراً، بعد أن خسر 15 كيلوغراماً من وزنه في وقت بسيط، ويواصل الحمية الغذائية القاسية التي يتبعها، لرغبته في الوصول إلى أفضل وزن ممكن، وخسارة كل الوزن الزائد الذي إكتسبه خلال الفترة الماضية.

ويبدأ رمزي خلال الفترة المقبلة تصوير فيلمه الجديد، والذي تعاقد عليه منذ فترة، ويعود من خلاله للسينما مرة أخرى، وقد علمنا أن المرشحة أمام رمزي لتقوم ببطولة الفيلم هي الفنانة ​مايا نصري​، ولم يتم الإستقرار على إسم العمل حتى الآن، ولكنه ينتمي إلى اللون الكوميدي الذي إشتهر به رمزي في أغلب أعماله.