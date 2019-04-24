خاص بالصور- عبير شمس الدين مُكرّمة في الكويت

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ لموقع "الفن"، أنها وصلت إلى دمشق قادمة من ​الكويت​ بعدما أقامت الجالية السورية هناك حفلاً تكريمياً، بمناسبة ذكرى عيد الجلاء.

وعبّرت شمس الدين عن سعادتها لنيل هذا التكريم، مشددة على حسن الضيافة التي قوبلت فيه هناك، إن كان من السوريين أو الكويتيين.

وأكدت شمس الدين أن التكريم يحرّض الفنان على تقديم الأفضل، ويبعث في النفس دلالات الإحتفاء به، ويعكس تقدير الآخرين لجهوده، ويبرز اهتمامهم به، ويشعره بقيمة ما يقوم به في نظر الآخرين.

واعتبرت أن التكريم من أرقى الوسائل لتعزيز ثقافة التميّز، ولضمان مسيرة الإبداع وإستدامة التميز في المجتمع، وهو رسالة عرفان وتقدير، وفي الوقت نفسه دافع معزز للمتميزين ودعوة لغيرهم لبذل الجهود في سبيل التميز والإبداع.

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درامياً، تطل شمس الدين بستة أعمال خلال شهر رمضان، وهي "​بقعة ضوء 14​" و"​كونتاك​" و"كرسي الزعيم" و"عيلة على الموضة" و"​عن الهوى والجوى​" و"​ناس من ورق​".