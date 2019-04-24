كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود حميدة: بحب "الغجر".. وعملي مع أحمد زكي ونادية الجندي اختصر طريقي للنجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان محمود حميدة، عن وجود "غجر في المنطقة التى كان يقيم بها، حيث كانوا يتجلون هناك ويعبرون منها إلى مناطق أخرى، لافتًا إلى مدى إعجابه بهم وبثقافتهم.

وأوضح خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة Dmc، ان جده كان يكرهم كثيرا، ويرفض اقترابهم من منزله.

وعلى جانب آخر، أوضح أن فيلم "الإمبراطور" من ضمن الأعمال الفنية المهمه التى قدمها، مضيفًا: "عملي مع أحمد زكي وبعدها مع نادية الجندى اختصر أمامي عشر سنوات من الشغل بهدف الوصول إلى النجومية".