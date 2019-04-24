شاهد.. احلام تلهو مع فجر السعيد على الدرج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 03:07 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الاماراتية احلام والاعلامية الكويتية فجر السعيد. وظهرتا احلام وفجر في الفيديو القصير بينما كانتا تلهوان معا بالصعود والنزول على درج في احد المنازل. يذكر ان احلام كانت قد تحدثت مؤخرا عن علاقتها بـ فجر السعيد مؤكدة انها ليست مجرد صديقتها بل “أختي وصديقتي وقريبة مني” وذلك في معرض مطالبتها بالدفاع عن اصالة واضافت احلام حينها: “بس كلامها يمثلها هي فقط ممكن خوات وما يكون عندهم نفس الصديقة”.

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