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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصورة سببت صدمة لجمهور الفنانة وخاصة أنها ظهرت بملامح مختلفة تماما عن المعتاد، ولذلك جاءت أغلب التعليقات لتتساءل عن خضوعها لعمليات تجميل.
الفنانة المصرية مع تكرار التعليقات ردت بنفسها وقالت إنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وعندما اتهمتها واحدة من الفانز بأنها تكذب أقسمت داليا أنها لم تجر أي عمليات وأنها ليست ضد عمليات التجميل.
بعض جمهور الفنانة قال بعد تأكيدها بعدم إجراء جراحة تجميل أنه قد يكون سبب تغير شكلها هو الماكياج نفسه، ولكن استمر العدد الأكبر منهم يرجح الرأي الأول.
داليا مصطفى يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع الفنان مجدي كامل، لوسي، سوسن بدر، وهادي الجيار.
الفنانة المصرية تشارك في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل «قمر هادي»، مع الفنان هاني سلامة والمخرج رؤوف عبدالعزيز.
والمسلسل الجديد من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن وهو من تأليف إسلام حافظ ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، وهادي الجيار، وتجسد فيه داليا دورا مختلفا عما قدمته في السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى بملامح مختلفة وتكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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