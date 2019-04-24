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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توجهت الفنانة اللبنانية أمل حجازي بنداء إنساني لإنقاذ حياة فتاة لبنانية تُدعى «قمر»، تحتاج لعملية زرع كلى في تركيا، تصل تكلفتها الى 140 ألف دولار أمريكي.
أمل سجلت مقطع فيديو خلال زيارتها لأمل، طلبت فيه من متابعيها التبرع بأي مبلغ ولو بسيط لإنقاذ حياة قمر، كما شجعت محبيها على نشر الفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وبالتالي سرعة جمع المبلغ المطلوب حتى تخضع قمر للعملية.
النجمة اللبنانية لم تكتف بهذا القدر من المساعدة في إنقاذ «قمر»، حيث اصرت على النزول بنفسها مع طفليها «كريم ولارين» في الشارع ضمن حملة من تنظيم «جمعية بنين الخيرية» لجميع التبرعات، وقد نشرت حجازي صوراً لطفليها، ظهر فيها الطفلان يحملان صندوقين مرسوم عليهما صوراً لـ«قمر»، وهي اللفتة الإنسانية التي أثنى عليها فانز الفنانة ومتابعيها، خاصة بعد إصرارها على اشراك نجليها فيها.
من ناحية أخرى، تستعد أمل حجازي لطرح نشيد ديني جديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «حجابك تاج» من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلا أمل حجازي يجمعان التبرعات من الشارع لإنقاذ حياة فتاة.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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