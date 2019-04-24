نجوى كرم تفوح أناقة في حفل إطلاق عطرها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بإطلاق عطر جديد يحمل اسمها، وسط حشد من محبيها وعدد من أصدقائها، بالإضافة لتواجد عدد ضخم من وسائل الإعلام.

شمس الأغنية اللبنانية اختارت أن يكون عطرها مصنوع من خشب الأرز والياسمين، وقد تعاونت فيه مع إحدى شركات العطور العربية الشهيرة، وقد اعربت عن اعجابها بالنتيجة التي خرج بها العطر، مشددة على أنه سيلقي اعجاب كل سيدة تستخدمه.

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طلّة نجوى كرم في الحفل كانت أكثر أنوثة، حيث تألقت بفستان أخضر طويل مشوق، ذو كتف مكشوف، مسدلة شعرها البني على كتفيها، بشكل منحها طلّة تفوح جاذبية وأناقة، وقد نسقت مع الفستان حذاء ذهبي براق، وأقراط ذهبية ضاعفت بريق إطلالتها.

من ناحية أخرى، طرحت نجوى كرم أغنية جديدة بعنوان «ملعون أبو العشق»، من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، والكليب تم تصويره في شوارع لبنان وبالتحديد شارع الحمرا، تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

يُذكر أن نجوى كرم تشارك حالياً في تقديم الحلقات المباشرة من الموسم السادس لبرنامج Arabs Got Talent والذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب أحمد حلمي، وعلي جابر.