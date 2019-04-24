أحلام تستجم في بالي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، في رحلة سياحية للمتعة والاستجمام، حيث تُعد بالي واحدة من أجمل جزر العالم، حيث الطبيعة الخلابة، والهواء الطلق النقي.

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أحلام شاركت الفانز بصورة من أجواء أجازتها، ظهرت فيها بطلًة غير متكلفة، تتناول فطورها بين أحضان مشهد طبيعي خلاب، وذلك في لقطة عكست مدى انسجام الفنانة واستمتاعها بوقتها هناك، وكتبت معلقة عليها: «صباحكم خير على قلوبكم الجميلة.. من جزيرة بالي الجميلة» حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة».

يُذكر أن آخر عمل غنائي قدمته الفنانة المقبة بـ«الملكة» على الساحة الغنائية، كان كليب أغنية «أبرحل»، وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب انشغالها بإحياء عدد من الحفلات الغنائية الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرها حفلتين كبيرتين في الرياض، تعمل النحمة الإماراتية أحلام حالياُ على تسجيل أغاني ألبومها الجديد