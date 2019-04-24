- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، في رحلة سياحية للمتعة والاستجمام، حيث تُعد بالي واحدة من أجمل جزر العالم، حيث الطبيعة الخلابة، والهواء الطلق النقي.
أحلام شاركت الفانز بصورة من أجواء أجازتها، ظهرت فيها بطلًة غير متكلفة، تتناول فطورها بين أحضان مشهد طبيعي خلاب، وذلك في لقطة عكست مدى انسجام الفنانة واستمتاعها بوقتها هناك، وكتبت معلقة عليها: «صباحكم خير على قلوبكم الجميلة.. من جزيرة بالي الجميلة» حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة».
يُذكر أن آخر عمل غنائي قدمته الفنانة المقبة بـ«الملكة» على الساحة الغنائية، كان كليب أغنية «أبرحل»، وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.
وإلى جانب انشغالها بإحياء عدد من الحفلات الغنائية الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرها حفلتين كبيرتين في الرياض، تعمل النحمة الإماراتية أحلام حالياُ على تسجيل أغاني ألبومها الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تستجم في بالي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.