كاتى بيرى تظهر على شكل أخطبوط في كواليس «American Idol».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت المطربة والنجمة الأمريكية كاتى بيرى، خلف كواليس تصوير البرنامج الأمريكي الشهيرة American Idol، بملابس أشبه بإخطبوط البحر، باللون الأسود.

و تبعتها النجمة العالمية كاتى بيرى، بلقطات جديدة تظهر براءتها، حيث ظهرت بيرى فى كواليس البرنامج الأمريكي الشهير، وهى ترتدى زى الساحرة الشريرة “أورسولا” من فيلم The Little Mermaid، يوم الأحد الماضى، كتغير من ملابسها التقليدية والتى سرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا، لتخرج بصور جديدة من قليل من نفس اليوم تؤكد على جمالها وبراءتها.

النجمة العالمية علقت فى تصريح نقلته صحيفة قائلة: كنت أفكر في أن أكون حورية البحر الصغيرة، لكنني أدركت بعد ذلك أن أورسولا هي شخصية لم تظهر كثيراً، فكانت هى الانسب لذلك اليوم للترفية والظهور بشكل جديد.

وكانت النجمة العالمية قد شاركت، مؤخراً، النجم الشهير دادي يانكي في تقديم ريميكس جديد لأغنية ” Con Calma ” مع سنو، وهو التعاون الذي اعتبره الكثير من محبي كاتي ويانكي أنه إنجاز حقيقي في عالم الموسيقي والغناء، حيث عملوا علي تقديم الاغنية بطريقة مذهلة ومميزة .