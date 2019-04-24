الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني في زيارة لأهرامات الجيزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار الفنان المغربي المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول في مصر، وحرص على مشاركة الفانز بصورة من أجواء الزيارة.

الجريني ظهر في الصورة واقفاً على عربة يجرها حصاناً، بينما ظهر في الخلفية تمثال أبو الهول، وكتب النجم المغربي معرباً عن استمتاعه بالزيارة: «من أجمل مكان في القاهرة، عمار يا مصر، انا مول الكوتشي.. الكاريتا عندنا في المغرب اسمها الكوتشي»، حيث تمنى له الفانز، وخاصة من المصريين زيارة سعيدة وممتعة.

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من ناحية أخرى، يستعد عبدالفتاح الجريني لخوض تجربة جديدة من خلال المشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان “كلمة حب”، وذلك أمام رجاء الجداوي، والفنانة ياسمين رئيس، والراقصة دينا، والفنان أحمد حلاوة، والعمل من إخراج شريف صبري، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يجسد الجريني شخصية “ناير” الشاب العاشق للموسيقي والغناء ويعمل “دي جي” في الحفلات والأفراح وينجح في صناعة موسيقي مختلفة ومتنوعة.

يُذكر أن كليب أغنية «لا غوزاديرا» كان آخر أعمال عبدالفتاح الجريني الغنائية بمشاركة الفنانة المغربة جميلة البداوي، ويُعد الكليب النسخة العربية من الأغنية اللاتينية الشهيرة (La Gozadera)، والتي يؤديها النجم العالمي مارك أنتوني وفرقة «خينتي دي زونا Gente de Zona».