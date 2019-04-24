أمل بوشوشة تعيش أجواء رومانسية مع زوجها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة حفل مجلة «فوج» العربية السنوي الثاني في دبي، وذلك برفقة زوجها، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

نجمة ستار أكاديمي تألقت في الحفل بفستان براق قصير مكشوف الضهر، حمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية وأنوثة.

وعلى الرغم من الأجواء الصاخبة للحفل، لم تتخل أمل عن رومانسياتها مع زوجها، حيث ظهرت في مقطع فيديو من السهرة تتبادل القبلات والأحضان مع وليد في انسجام تام أمام الجميع.

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أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017.

من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي، ومن المنتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

يُذكر أن أمل بوشوشة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «أبو عمر المصري» أمام النجم المصري أحمد عز، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى