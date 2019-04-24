بسمة بوسيل تعود لطفولتها مع الدولفين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل إلى دبي في رحلة سياحية للمتعة والاسترخاء، إلا أنها كانت حريصة على مشاركة الفانز بصور من أجواء أجازتها.

نجمة ستار أكاديمي نشرت صوراً من جولاتها السياحية المختفلة، والتي عكست بها مدى سعادتها وانسجامها، إلا أن صورتها مع الدولفين داخل مدينة أتلانتس النخلة، كانت أكثر ما لفت أنتباه متابعيها، حيث حصدت أكبر عدد اعجاب، وفيها بدت زوجة نجم الجيل تمسك الدولفين بشكل بدا وكأنها ترقص وتلعب معه في حمام السباحة.

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يُذكر أن بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر صور كاملة الملامح لأطفالهم.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.