ايشواريا راي تستجم مع زوجها في جزر المالديف.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انتقل النجم الهندي أبهيشيك باتشان مع زوجته ايشواريا راي باتشان إلى جزر المالديف ليخلد ذكرى زواجهما الثانية عشرة، يوم السبت 20 أبريل، ورافقت الزوجين ابنتهما اراديا باتشان في عطلة على الشاطئ، حيث هنأ كل من إيشواريا وأبهيشيك بعضهما البعض بأسلوب خاص.

شارك باتشان الصغير صورة مذهلة لزوجته إيشواريا راي وابنته آراديا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وتظهرهما الصورة وهما في بركة ماء في أثناء تلك العطلة، كما شارك ابهيشيك صورة أخرى لايشواريا، كتب أبهيشيك، “العسل والقمر” حيث كانت إيشواريا جالسة في ضوء القمر مرتدية فستانًا أزرق اللون وتبدو جميلة جدًا في الصورة.

Advertisements

كانت الصور التي نشرت على حساب الزوجين الشهيرين قد لخصت تلك الحالة من السعادة البادية على الأسرة، بدءًا من الاسترخاء في البلياردو وحتى ركوب الدراجات معًا ومواعيد العشاء، حيث يعيش الثلاثي في ​​عطلتهم.

في وقت سابق، نشرت إيشواريا صورة مع أبهيشيك في الذكرى السنوية وكتبت، ” النور الإلهي الذي جمعنا واستولى على حياتنا، أحبك إراديا”. كما علق بعض المتابعين على الصورة، حيث كتب مستخدم - مبروك لك الكثير من الذكرى، قبل ذلك،

وعن جبهة العمل، يعمل ابهيشيك على فيلم سيرة ذاتية عن شاعر غنائي ساهر لودهيانفي، أما عن ملكة جمال العالم السابقة فيبدو أنها لا تزال تحاول اختيار سيناريو جيد..