نسرين طافش ترسم البسمة على وجوه مرضى السرطان من الأطفال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في لفتة إنسانية منها، زارت الفنانة السورية نسرين طافش جمعية بسمة المعنية برعاية الأطفال المرضى بالسرطان، وذلك برفقة الفنان السوري مصطفى الخاني.

نسرين شاركت الفانز بمقطع فيديو مبهج من أجواء الزيارة، حيث نجحت الفنانة في رسم البسمة على وجوه الأطفال، وحرصت على تفقد حالاتهم الصحية، وأجرت معهم أحاديث طريفة، كما التقطت معهم صور تذكارية، وقدمت لهم الهدايا، وهو الموقف الإنساني الذي لاقى اعجاب فانز النجمة السورية.

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يُذكر أن نسرين طافش تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش كليب جديد لأغنية بعنوان «أريد ارتاح»، وتحارب من خلاله الإدمان، حيث تجسد فيه سيدة تواجه أزمة مع زوجها المدمن الذي يموت في النهاية بعد معاناتها مع كذبه ومشاكله المتعددة جرّاء عدم تعاونه للإقلاع عن المخدّرات، والأغنية من كلمات سيف فارس، ومن ألحان علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.