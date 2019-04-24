جينيفر لوبيز تتجول في شوارع ميامي برفقة ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، خلال الساعات الماضية بصحبة ابنتها خلال تجولها فى شوارع مدينة ميامي وهي تذهب إلى الجيم.

النجمة العالمية ظهرت وهي مثيرة للغاية مثلما وصفتها المواقع العالمية التى تطرقت لإطلالتها الأخيرة، والتي تميزت فيها المطربة البالغة من العمر 49 عاماً بقوام مميز للغاية وكأنها لا زالت فى سن الـ 20 عام.

وجاء ظهور النجمة العالمية فى الوقت التى تستعد فيه لمراسم حفل زفاف ضخم مع اليكس رودريجز لاعب البيسبول المعتزل والذى ارتبط معها بصداقة طيلة سنوات قبل أن يتم خطبتهما مؤخراً استعداداً لتنفيذ الزواج.

Advertisements

وكانت عدسات كاميرات مصوري الباباراتزي، قد رصدت مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، وذلك خلال تصوير مشاهد فيلمها الأمريكي الجديد، والذي يحمل اسم Hustlers في ولاية نيويورك الامريكية، حيث ظهرت بملابس رياضية أبرزت رشاقتها وجمالها مع فريق عمل الفيلم.

ومن المعروف أن قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة “نيويورك تايمز” الذي يحمل عنوان Hustlers at score، والذي يتناول قصّة مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير في نيويورك يخططن لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.

وتعود أحداث الفيلم الى بداية الألفينات حين ضربت الأزمة المالية الإقتصاد الأمريكي، وتتولى لورين سكافاريا كتابة وإخراج العمل.