موسيقى أضخم دراما خليجية بتوقيع الفنان المصري إبراهيم شامل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الموسيقار المصري إبراهيم شامل.
يواصل الفنان المصري الشاب إبراهيم شامل تسجيل الموسيقى التصويرية لأضخم إنتاج درامي خليجي، يُعرَض خلال شهر رمضان المقبل، وهو مسلسل "لا موسيقى في الأحمدي".
العمل من تأليف مني الشمري، وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عدد من نجوم الدراما الخليجية مثل جاسم النبهان، عبدالمحسن النمر، عبدالله السيف، فضلاً عن نور الكويتية، شيماء، إيمان، رهف محمد وسارة البلوشي.
ويستعين شامل في عزف موسيقى المسلسل بأوركسترا تشمل مجموعةً من أمهر العازفين المصريين.
ويتمحور "لا موسيقى في الأحمدي" حول حقبة مهمة من تاريخ الكويت، وتحديداً من أربعينات إلى سبعينات القرن الماضي، وما شهدته من أحداث اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وتعرض قناة "أم بي سي" حالياً مسلسل "غصون في الوحل" الذي سجّل له الموسيقى التصويرية إبراهيم شامل، وهو من بطولة هدى حسين، فوز الشطي، محمد الرشيد ولطيفه المجرن، ومن تأليف مني النوفلي وإخراج محمد دحام الشمري.
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