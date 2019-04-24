شكرا لقرائتكم خبر عن "من فلسطين للقاهرة".. غالية بنعلى تعود إلى مصر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة التونسية غالية بنعلى، لمفاجأة جمهورها المصرى بعد غياب قرابة العام عن آخر حفلاتها بالقاهرة، وهذه المرة عبر سهرة رمضانية تطل خلالها على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد 26 مايو.

تعيد هذه الحفلة الغالية الملقبة بـ"محبوبة المصريين" إلى القاهرة بعد 9 أشهر منذ آخر جولاتها الغنائية فى مصر خلال نهاية يوليو ومطلع أغسطس المنصرم، وقدمت وقتها ثلاث حفلات بين الإسكندرية والقاهرة ودمنهور، وتسعى خلالها لمفاجأة جمهورها المصرى بمشروع غنائى "مختلف" ستكشف عنه خلال زيارتها التى من المحتمل أن تضم أكثر من سهرة رمضانية واحدة ستكشف تفاصيلها خلال أيام.

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كما تعقب هذه الزيارة المنتظرة آخر جولات بنعلى الفنية فى العالم العربى، والتى صالت وجالت خلالها لأول مرة فى أنحاء فلسطين، منذ أيام، مرت بها بين القدس وأريحا ورام الله، وقدمت حينها مشروعها الأخير "موصول"، نتاج تعاون موسيقى جمع غالية بنعلى مع فريق الجاز الأوروبى "ماك سبيريت"، فى تجربة وصفتها الغجرية بكونها "خلق حلقة وصل بين موسيقى الجاز الغربية والمقامات الشرقية"، وذلك عبر الاتكال بشكل غالب على روح آلات النفخ النحاسية.