شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة فى حب محمد إمام بكواليس "هوجان".. والأخير للجمهور: الله يبارك لكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جمهور الفنان محمد أمام، على تقديم تحياتهم وحبهم إليه أثناء تواجده فى قطار بحرى لتصوير مشاهد ضمن مسلسله الجديد "هوجان"، المقرر مشاركته فى السباق الرمضانى القادم، من انتاج شركة سينرجى.

ونشر امام مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصى توضح مدى حب الجمهور له وحرصهم على التواصل معه وتحيته، وظهر النجم فى الفيديوهات داخل القطار وهو يقوم برد التحية للجمهور قائلاً "الله يبارك لكم، حبايبي والله".

وفى رد ساخر قال امام لأحد جمهوره الذى طالبه بالنزول من القطار لالتقاط الصور مع الجمهور، قال "والله نفسي بس لو نزلت مش هروح، هتروحنى انت ؟"

وكان إمام يقوم بتصوير مشهد أكشن داخل قطار حقيقي بمحطة مصر ويتضمن المشهد مطاردة له داخل قطار تجبره على القفز من القطار، وتجمع المشاهد بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وآخرون، ومن ثم ينتقل إلى لوكيشن جديد لتصوير مشاهد اخرى فى المسلسل.

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ويعرض مسلسل "هوجان"، فى موسم دراما رمضان المقبل على شاشة الحياة الفضائية خلال شهر رمضان، حيث أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من تصوير منتصف الحلقات، والذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، كما انتهت من مونتاج ومكساج الحلقات الـ 15 الأولى، وتكثف التصوير عقب عودتها للقاهرة لتصل ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من تصوير باقى الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.









مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".