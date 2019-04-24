شكرا لقرائتكم خبر عن على ألحان حالة خاصة جدا.. بروفة أنغام استعداد لحفلها فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة أنغام، عدة بروفات قبل حفلها القادم بدار الأوبرا بمناسبة أعياد الربيع 28 أبريل المقبل.

وكشفت أنغام عبر حسابها الشخصى عن مقطع فيديو لإحدى بروفات الفنانة داخل قاعة بدار الأوبرا المصرية، وهى تتدرب على الحان اغنيتها الشهيرة "حالة خاصة جدا".

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جانب من البروفة

واحتفلت الفنانة انغام، منذ ايام بألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" داخل احدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل، بصحبه زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، والكثير من المشاهير والفنانين فى مقدمتهم الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والمغنى محمد الشرنوبى.



جانب من البروفة

ألبوم "حالة خاصة جدًا" يضم فى 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب، وأغانى الألبوم هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم.