أنغام تهدي حفل الربيع لصالح وزارة الثقافة و دار الاوبرا المصرية

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع، حيث تقوم بالعديد من التجهيزات والبروفات للحفل الذي من المقرر إقامته يوم

الأحد الموافق 28 أبريل.وقد تبرعت أنغام بأجرها كامل لوزارة الثقافة و دار الاوبرا المصرية و تبرع المايسترو بتجهيزات الحفل كاملة.وكانت قد احتفلت مؤخرا بصدور ألبوم"حالة خاصة جدا"، في احتفالية جمعتها بفريق عمل الألبوم بالإضافة إلى بعض الفنانين، وحصلت على جائزة "الميوركس دور" عن فئة أفضل فنانة لعام 2018.كما ستحيي أنغام حفلا آخر في ساقية الصاوي فرع "البروج"، ومن المقرر إقامته مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو المقبل.

Advertisements