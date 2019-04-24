أنغام تهدي حفل الربيع لصالح وزارة الثقافة و دار الاوبرا المصرية

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع، حيث تقوم بالعديد من التجهيزات والبروفات للحفل الذي من المقرر إقامته يومالأحد الموافق 28 أبريل.
وقد تبرعت أنغام بأجرها كامل لوزارة الثقافة و دار الاوبرا المصرية و تبرع المايسترو بتجهيزات الحفل كاملة.
وكانت قد احتفلت مؤخرا بصدور ألبوم
كما ستحيي أنغام حفلا آخر في ساقية الصاوي فرع "البروج"، ومن المقرر إقامته مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو المقبل.
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