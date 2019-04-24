غدًا.. حفل مدحت صالح بدار القوات الجوية ضمن احتفالات الربيع

يستعد المطرب مدحت صالح، غدًا الأربعاء لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة أعياد واحتفالات شم النسيم، وذلك في دار القوات الجوية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم مدحت خلال الحفل

باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث، منها "الدنيا علمتني، النور مكانه في القلوب، كوكب تاني، قلبي اللي عشقك، أختاري، جاي علينفسك، حبك خطر، البلياتشو، وغيرها".

يذكر أن مدحت صالح سوف يحيي حفلا غنائيا للاحتفال بعيد تحرير سيناء، بقاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، وذلك يوم الخميس المقبل، ويشاركه الحفل كل من محمد الحلو، وريهام عبدالحكيم، وتنظمه شبكات mbc، وتنقله mbc مصر على الهواء مباشرة.