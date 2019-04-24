قررت النجمة حنان ترك العودة من جديد للسوشيال ميديا، وذلك بعد غياب دام لـ 8 اشهر، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها و زوجها محمود مالك ، عبرحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها كاتبة: "الحلوين متجمعين".
يذكر أن حنان ترك تعود إلى السينما بعد غياب
بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "النداهة" ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف و إخراج خالد المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 8 أشهر.. حنان ترك تعود لـ "السوشيال ميديا" مجدداٌ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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