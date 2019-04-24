بعد غياب 8 أشهر.. حنان ترك تعود لـ "السوشيال ميديا" مجدداٌ

قررت النجمة حنان ترك العودة من جديد للسوشيال ميديا، وذلك بعد غياب دام لـ 8 اشهر، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها و زوجها محمود مالك ، عبر

حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها كاتبة: "الحلوين متجمعين".

يذكر أن حنان ترك تعود إلى السينما بعد غياب

بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "النداهة" ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف و إخراج خالد المهدي.