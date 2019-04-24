رامي جمال يحتفل بشم النسيم في الإسكندرية

يحتفل الفنان رامي جمال بأعياد شم النسيم، يوم 29 إبريل الجاري مع جمهوره في نادي وادي دجلة بالإسكندرية، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقعالتواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث طرح بوستر الحفل و علق كاتباٌ: "كل سنه وكلكم طيبين وبخير اشوفكم يوم
يذكر أن النجم رامي جمال طرح مؤخراٌجمال ألبوم"ليالينا"، و الذي يضم 17 أغنية، أبرزها "راح لحاله"، "بحاول أنساك"، "مفيش منها".
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