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رامي جمال يحتفل بشم النسيم في الإسكندرية

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يحتفل الفنان رامي جمال بأعياد شم النسيم، يوم 29 إبريل الجاري مع جمهوره في نادي وادي دجلة بالإسكندرية، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع

التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث طرح بوستر الحفل و علق كاتباٌ: "كل سنه وكلكم طيبين وبخير اشوفكم يوم
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29 ابريل في حفل شم النسيم في وادي دجله الإسكندرية من تنظيم : ياسر الحريري".

 

يذكر أن النجم رامي جمال طرح  مؤخراٌجمال ألبوم"ليالينا"، و الذي يضم 17 أغنية، أبرزها "راح لحاله"، "بحاول أنساك"، "مفيش منها".​

 

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