ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: "خمسة ونص" و"الهيبة الحصاد" يتنافسان في استفتاء الفن فمن حصل على المركز الاول؟ استفتاء الفن : أي برنامج تتابعون ليلة الأحد؟ برنامج fi-male أو برنامج هيك منغني؟ ابنتا عمرو دياب تثيران الجدل من جديد بحركات غير لائقة أماني الحكيم في "باب الحارة".. وهذه تفاصيل شخصيتها رقصة هيفا وهبي ومحمد وزيري تشعل مواقع التواصل نبيلة عبيد تتعرض لوعكة صحية وتفقد صوتها هل تمنح أديل نصف ثروتها لزوجها مقابل طلاقهما؟ المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن: رقصة هيفا وهبي ومحمد وزيري تشعل مواقع التواصل.. وإبنتا عمرو دياب تثيران الجدل بحركات غير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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