إيغي أزاليا تروّج لأعمالها بالعري.. وحياتها العاطفية غريبة جداً

ميرنا وليد - بيروت - إختارت اسمها الفني من كلمة إغناتيوس، ومصدره من اسم كلبها والشارع الذي تعيش فيه. وقد حققت إيغي أزاليا نجاحات كبيرة رغم عمرها الصغير، عبر أغنيتيها "Pu $$ y" و "Two Times". وفي عام 2012 وقّعت عقد تسجيل مع Grand Hustle Records، الشركة التي يملكها مغني الراب الأميركي T.I.

أعمالها

حقق ألبوم إيغي أزاليا الأول الذي صدر عام 2014 وحمل عنوان The New Classic، وتم اختيار الألبوم من بين الخمسة الأوائل بين العديد من الأعمال، في جميع أنحاء العالم. تصدّر ألبومها لائحة بيلبورد، وبذلك أصبحت أول مغنية راب غير أميركية، تصل إلى أعلى مراكز القائمة.

شاركت إيغي أزاليا مع ​أريانا غراندي​ في أغنية Problem، التي حققت لها نجاحاً وانتشاراً واسعين، وحصدت 3 من أفضل 10 نتائج في آن واحد على لائحة Hot 100.

في 5 كانون الأول/ديسمبر عام 2018، جمعت إيغي أزاليا 2.6 مليار مشاهدة في قناتها الرسمية على "يوتيوب"، في حين حصل 13 مقطع فيديو موسيقي لها، على أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع "فيفيو".

حياتها العاطفية غريبة

عاشت إيغي أزاليا علاقة حب مع لاعب كرة السلة ​نيك يونغ​، الذي طلب يدها للزواج وبعد أن تم تأجيل موعد الزفاف عدة مرات، انفصل الثنائي وذلك في عام 2016.

في العام نفسه شوهدت وهي تقل الفنان فرنش مونتانا، الذي قد كان قد انفصل منذ فترة قليلة عن نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​، ما أحدث بلبلة كبيرة إلا أن الموضوع كان مجرد نزوة لا علاقة جدية بينهما، فالطرفان لم يرتبطا حتى ينفصلا.

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في صيف عام 2017 شوهدت مع المنتج الموسيقي ​جاي كاري​، عندما سافرا معاً في طائرة خاصة لحضور حفلة عيد ميلاد أحد الأصدقاء، وشوهدا معاً طيلة الوقت، كما أنهما استأجرا يختاً وكانا يتلامسان ويتبادلان القبل على حافة اليخت.

في 10 آب/أغسطس عام 2018 أعلنت ​إيغي أزاليا​ ، انفصالها عن لاعب ​كرة القدم​ ​ديندري هوكينز، وذلك بعد يوم واحد من كشف علاقتهما.

وأتى اعترافها بهذه العلاقة خلال برنامج تلفزيوني على قناة "y100miami"، لدى سؤالها عما إذا كانت في علاقة عاطفية مع اللاعب الأميركي؟ لتؤكّد الخبر.

الا أنها عادت وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ليست على علاقة بأي أحد.

بعد ذلك لم تعد ايغي تنشر أخبارها العاطفية وتقول بعض المصادر أنها تستفيد من كونها امرأة عزباء وناجحة في عملها.

إيغي أزاليا من الفنانات اللواتي يستخدمن العري للترويج

لا شك أن العري أصبح شيئاً عادياً للفنانات في عالم ​هوليوود​، إلا أن إيغي أزاليا تستفيد من القاعدة الجماهيرية التي جمعتها، من أجل الترويج لأعمالها على طريقتها الخاصة. ولا تخلو صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي من الصور المثيرة والثياب الجريئة والحركات، التي يراها البعض غير أخلاقية.

ثروة إيغي أزاليا

رغم أنها لم تتخط عمر الـ28 تعد إيغي أزاليا من الفنانات الأعلى أجراً، لإحياء السهرات والحفلات، وفي 4 سنوات فقط استطاعت أن تجمع من مسيرتها الفنية 6 ملايين دولار، وهو رقم كبير جداً بالنسبة لشابة تغني الراب، وليس الأغنيات الهيب هوب أو الرومانسية. وقد حققت إيغي أزاليا هذا المبلغ بإصدارها فقط 4 ألبومات، ويرى المتخصصون والمضطلعون أن ثروتها سترتفع لتصل إلى 20 مليون أو أكثر، قبل أن تصل لعمر الـ35 عاماً.